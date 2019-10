„The Spirit of Falco“ auf der Bühne

Hans-Peter Gill bringt mit seiner Band die Pop-Ikone aus Wien wieder auf die Bühne. Falco hatte damals weltweite Erfolge. Nun gibt es ein Wiederhören der großen Hits. Seit 2006 begeistert Gill die Menschen rund um Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit seiner Stimme, die nahezu identisch ist mit der von Falco, und authentischen Auftritten überrascht der Musiker immer wieder seine Zuschauer. Er gilt als eines der besten Falco-Doubles, heißt es in einem Pressebericht der Tecklenburg Touristik. Jetzt kommen er und seine Band auch endlich nach Tecklenburg. Am 19. September 2020 ist es soweit.

Die Show ist der Pop Legende aus den 80er Jahren gewidmet. Gill überzeugt mit seinem Auftritt, wie man es von Falco kannte: rockig, laut, eigenwillig, und voller urwüchsiger Kraft. Das Publikum wird in der Zeit ein paar Jahrzehnte zurückversetzt und hört bis ins Detail gecoverte Songs wie „Der Kommissar“, „Jeanny“ und „Rock me Amadeus“.

Falco hatte bis zu seinem Tod die Liebe zur Musik trotz einiger Skandale nie verloren. Mit seinem außergewöhnlichen musikalischen Talent hatte er es erstmals mit einem deutschsprachigen Lied geschafft, auf Platz 1 der US-Billboard-Charts zu gelangen.

„The Spirit of Falco – The Tribute Concert“ sei ein absolutes Muss für Fans und Menschen die Falco und seine Musik geliebt haben“, schreibt die Tecklenburg Touristik weiter. Die Show sei ein einzigartiges Tribut an den österreichischen Sänger und überzeuge mit der Nähe am Original.