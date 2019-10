Carsten Höfer hat als bestsellerbewährter Kabarettist ein Auge auf die jährlich wiederkehrenden Probleme zwischen Mann und Frau zur Weihnachtszeit geworfen und exklusiv die passenden Lösungen erarbeitet.

Weihnachten ist die Zeit der Liebe, so sagt man. Aber Mann und Frau verstehen darunter allzu oft verschiedene Sachen, heißt es in der Ankündigung der Tecklenburg Touristik. Und so mancher fragt sich: Wann, wie und warum wird die Wohnung zum Fest dekoriert? Welcher Baum soll wann und wo gekauft werden? Darf er Dekokerzen anzünden, um den Abend romantisch zu gestalten? Schenken wir uns was?

Carsten Höfer verwöhnt die Besucher mit seinem hochgelobten Gentleman-Kabarett, das nie anzüglich unter die Gürtellinie geht und dabei immer niveauvolle, leicht umsetzbare und sehr lustige Strategien für die häufigsten Schwierigkeiten zwischen Mann und Frau mitgibt, so der Veranstalter.