Entwicklung der Stadt vorantreiben

Zehn ereignisreiche Jahre sind ins Land gegangen, zehn Jahre mit Höhen und Tiefen, wobei für Stefan Streit das Positive eindeutig überwiegt. Am 21. Oktober 2009 hatte er seinen ersten Arbeitstag als Bürgermeister und er lässt keinen Zweifel daran, dass dieses Amt ihn ausfüllt und ihm Freude bereitet. Deshalb sein eindeutiger Wunsch: „Dass ich fünf weitere Jahre die Entwicklung der Stadt vor-antreiben darf“. Stefan Streit wird bei den Kommunalwahlen im nächsten Jahr erneut antreten.

Doch zurück zum Jahr 2009. „An meinen ersten Arbeitstag erinnere ich mich sehr gut“, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn gerade an diesem Tag waren Personalratswahlen. „Mitbestimmung war und ist mir sehr wichtig“, sagt der 45-Jährige, der vor seiner Wahl in der Gemeinde Lienen Standesbeamter und Personalratsvorsitzender war. Ganz nebenbei: Seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten hatte er im Jahr 1990 bei der Stadt Tecklenburg begonnen.

Seit 1999 ist der Sozialdemokrat aktiv in der Tecklenburger Kommunalpolitik vertreten – zehn Jahre als Stadtrat, zehn Jahre als Bürgermeister. Schon damals gab es Projekte, die dringend verwirklicht werden mussten – es aber bis heute (noch) nicht sind. Der zweite Badbetrieb, unerlässlich für einen Kneipp-Kurort, war auch vor 20 Jahren schon gewollt, aber nicht in die Tat umzusetzen. Umso schöner sei, dass er gemeinsam mit dem Kneipp-Verein im kommenden Jahr im Waldfreibad gebaut werde. Und dann ist da noch das Hotel „Burggraf“ – der Bebauungsplan muss noch abgesegnet werden. Dann könnte es im nächsten Jahr etwas werden mit Abriss und Neubau.

„Die ersten Jahre haben nicht immer Spaß gemacht“, blickt Streit zurück. „Es war eine schwere Zeit. Die städtischen Finanzen seien ein „Abgrund des Grauens“ gewesen. Ein Defizit von 3,8 Millionen Euro bei einem 13-Millionen-Etat – „da war die Obergrenze erreicht.“ Man hätte den Haushalt radikal konsolidieren müssen, habe es aber sozial verträglich gestalten wollen. Mittlerweile ist der Haushalt ausgeglichen und weist einen geringen Überschuss aus.

Dazu beigetragen haben der Stadtrat und das städtische Personal. Unter der Federführung von Stephan Glunz, bis 2018 allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, sei die Verwaltung intern umstrukturiert worden. „Wir haben uns ideal ergänzt“, denkt Streit gern an die Zusammenarbeit zurück.

Trotz der Konsolidierungsmaßnahmen sei in der Stadt und den Ortsteilen viel bewegt worden, besonders im investiven Bereich. „Die Leute haben gemerkt: Es gibt keinen Stillstand, die Stadt bleibt kreativ“, ist sich der Bürgermeister sicher. In den vergangenen zehn Jahren sei einiges gemacht worden. Vieles, was die Stadt anschiebe, werde ehrenamtlich ergänzt, fügt Streit hinzu und nennt als Beispiel die Remise in Leeden, die oft für Veranstaltungen genutzt werde. Dass sich das so positiv entwickeln würde, hätte wohl niemand gedacht.

In diesem Zusammenhang lobt er seinen Vorgänger Wilfried Brönstrup, der damals die Interessengemeinschaften tatkräftig unterstützt habe. Sie hätten sich toll entwickelt. Ohne deren Arbeit wären viele Projekte nicht so erfolgreich.

Apropos Projekte: Es gebe Vieles, was jetzt anlaufe, sowohl in privater (unter anderem der Bürgerradweg Brochterbeck-Dörenthe) als auch in öffentlicher Trägerschaft. Im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes gebe es zahlreiche neue Ideen, die er gerne umsetzen möchte. Die künftige Gestaltung des Kur- und Landschaftsparks und die Entwicklung des Tourismus nennt der Bürgermeister, aber auch Tecklenburg als Festspielstadt. Dazu die Freilichtbühne, auf die man in allen vier Ortsteilen gleichermaßen stolz sei.

Verständlich, dass Stefan Streit bei der weiteren Entwicklung der Stadt weiter aktiv dabei sein möchte – zumal die finanzielle Lage der Stadt mehr erlaubt als vor zehn Jahren. Es gibt jedenfalls noch genug zu tun – und der Bürgermeister freut sich darauf.