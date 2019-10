Ihr musikalischer Schwerpunkt lag eindeutig in Italien, doch die Reise führte das Publikum im Rittersaal mit überwiegend romantischen Klängen auch in die Schweiz, nach Großbritannien, Polen und nach Georgien. Klangvoll und mit viel Schwung starteten die Musiker mit „O del mio amato ben“ von Stefano Donaudy. Weiter ging es mit volkstümlichen Melodien von Stanislao Gastadoldon, Vincenzo de Crescenzo und Salvatore Cardillo . Die waren so kunstvoll und so eingängig, dass man glaubte sie bereits zu kennen. Winkler untermalte seinen mal schwelgerischen, mal tragischen Gesang (Core ´Ngrato: Undankbares Herz) mit großen Gesten. Sein Begleiter Friedemann unterstützte meist die aufwühlende Dramatik, konterkarierte sie zeitweise aber auch subtil. So verstanden es beide Künstler, trotz der jedes Mal von Applaus unterbrochenen kurzen Kompositionen, immer wieder rasch einen neuen theatralischen Spannungsbogen aufzubauen.

Ehe Winkler den letzten Gesang des ersten italienischen Blocks vortrug, erläuterte er anekdotisch sein besonderes Verhältnis zu Italien. Er lebe zwar in der Schweiz, aber sein Vater sei Neapolitaner. Und auch er selbst spreche diesen Dialekt besser als die meisten Nicht-Neapolitaner, das höre er von seinen Landsleuten. Das Publikum glaubte ihm gern, zumal er unverkennbar neapolitanisches Temperament hatte.

Bei den Beiträgen aus der Schweiz und Großbritannien verstand man die Texte spontaner: „Ach, wer bringt jene goldene Zeit zurück“ (Othmar Schoeck) oder „A fond kiss“ und „My love is like a red, red rose“. Die beiden letztgenannten Lieder sind vom schottischen Poeten Robert Burns, dessen Songs Winkler „sehr nahe gehen“, was am etwas sanfteren Ausdruck zu spüren war, der auch von Friedemanns Vortragsweise aufgenommen wurde.

Nach der Pause spielte der Pianist mit Virtuosität und Eleganz solistisch kleine Stücke von Franz Liszt, Frédéric Chopin und John Field. Seine Interpretationen waren trotz des „Wiegenliedes“ und der „Nocturne“ wahrlich nicht zum Einschlafen, wie er scherzhaft befürchtete, und das Publikum war begeistert.

Mit einem abschließenden italienischen Gesangsteil beeindruckte das Duo erneut, diesmal mit Giacomo Puccini und Francesco Paolo Tosti. Beifall über Beifall. Zwei Zugaben! Die Stimmung des Abends war wie geprägt von Puccinis Hommage an Paganini: Sole e amore.