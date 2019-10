Gruselgeschichten und Gespenster

Tecklenburg -

Wenn es dunkel wird im Burgstädtchen und unzählige Fackeln entzündet werden, wenn schaurige Gestalten durch die Gassen ziehen und Gespenster ihr Unwesen treiben, dann ist es wieder so weit: Halloween. Die Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft (VWG) lädt dazu am Samstag, 26. Oktober, ein. Das Familienfest mit Fackelumzug sei das größte seiner Art in der Region, verkündet der Veranstalter.