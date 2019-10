Familie Drewel (Nahkauf Tecklenburg) ist der nachhaltige Umgang mit Natur und Nahrung ein Anliegen, das bemerkt man spätestens, wenn Michael Drewel von den zahlreichen Aktionen mit ortsansässigen Kindergärten berichtet. Nun hat er den „Waldwichteln“ zwei Birnenbäume und einen Apfelbaum gespendet. Seit zehn Jahren betreibt die Familie den Nahkauf – Grund genug für eine gute Tat.

Das Geschenk kommt an, denn nicht nur die Kinder und das „Waldwichtel“-Team freuen sich über die Spende. Auch DRK-Vorstandsmitglied Bernadette Wiegand und Einrichtungsleiterin Sabine Breyer finden für die Aktion nur positive Worte: „In einer Kita mit dem Konzept „Ort des gesunden Aufwachsens“ sind die Obstbäume genau richtig. Wir freuen uns schon auf die erste Ernte, um den Kinder zu zeigen wie die Weiterverarbeitung des Obstes aussehen kann“, so Breyer.

Natürlich begleiteten die Kinder die Pflanzaktion auf dem Dach. So werde den Kleinen deutlich, wie man einen Baum pflanzt und pflegt und das dieser Zeit zum Wachsen brauche, heißt es in einem Bericht des DRK . Mit der ersten Ernte kann abhängig vom Wachstum in ein bis zwei Jahren gerechnet werden. „Vielen Kinder ist gar nicht bewusst woher der Inhalt der aktuell so beliebten Quetschies stammt. Wir möchten, dass Kinder wissen, dass der Inhalt der Quetschies von Obstbäumen geerntet wird und dass ein richtiger Apfel noch viel besser schmeckt“, so Cornelia Drewel.