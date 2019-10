Rund 30 Kinder verfolgten mit Spannung den in kurzweiligen Theaterstücken dargestellten Lebensweg der mutigen und verantwortungsvollen Ruth, die ihre Schwiegermutter Noomi in das für Ruth fremde Land Israel begleitet. Das berichten die Organisatoren.

Ruth und Noomis Lebensgeschichte warf Fragen auf, die altersentsprechend in Kleingruppen besprochen wurden: Was heißt Heimat? Welche Gründe gibt es für Flucht heute und was bedeutet für uns Gastfreundschaft, Nächstenliebe, teilen und Gottvertrauen?

Ruths Geschichte endet mit einem Happy End. Sie erfährt als Fremde Hilfe und Offenheit und begegnet Menschen, denen sie vertrauen kann. Sie findet in Israel ein neues Zuhause, eine neue Heimat. Sie ist angekommen.

Zum Abschluss jeden Tages nahmen die Kinder selbst erstellte Bastelarbeiten mit nach Hause: eine Schale aus Ton, ein Herz-Fadenbild aus Nägeln, Holz und Wolle und ein bunt bemaltes Tischkreuz.

Die nächste Bibelentdeckertour für Kinder startet am 11. Oktober 2020 um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der evangelischen Stadtkirche in Tecklenburg. Weiter geht es vom 12. bis zum 14. Oktober 2020 jeweils von 9 bis 12 Uhr im evangelischen Gemeindehaus.