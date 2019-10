Geheimnisvoller Dodofelsen

Die Referentin hatte Spannendes zu berichten: Urkundlich belegt ist ein Wegerecht, vereinbart zwischen Graf Adolf, dem Namensgeber des hiesigen Gymnasiums, und Hermann von Diepenbroick, das die Zufahrt zu Haus Marck regelte. Zwischen 1550/60 und 1611 war damit die ausschließliche Nutzung als Privatweg festgelegt worden. Daraus würde sich eine Nutzung der durchaus heute noch am Dodofelsen erkennbaren Baumaßnahmen als Kontroll- oder Zollstelle erklären, nämlich in Sandstein gehauene Treppenstufen, Balkenlager, ein Kamin und Ornamente. Dies ist aber nirgends belegbar. Es bleibt das Rätsel um die imposante, acht Meter lange, glatt in den Fels geschlagene Mauer. Im Verlauf der Jahrhunderte geriet die Anlage in Vergessenheit.

Ab dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden der Dodofelsen und sein Pendant mehrfach aus dem Dornröschenschlaf gerissen. Zunächst dadurch, dass engagierte Bürger den Felsformationen romantische Sagen zudichteten. Im Fall des Dodofelsens die Geschichte des Jägers Dodo, der in die Grafentochter Paula verliebt war. Eine solche Verbindung war unstandesgemäß, den Liebenden blieb nur, um eine Erlösung zu bitten, ähnlich wie es das „Hockende Weib“ zu Dörenthe in seiner Not tat. Auch in diesem Fall beschränkten sich die Hilfsmöglichkeiten auf eine Versteinerung. Dodo und Paula stehen sich der Sage nach nun als Felsen gegenüber, haben aber Ruhe vor Verfolgungen.

Laut Aussage der Familie von Diepenbroick war die Namensgeberin aber eine Urahnin: Dorothea von Rickmers, mit der sich ein Baron von Diepenbroick-Grüter verlobt hatte. Und zu Stein ist diese Dorothea oder „Dodo“ nicht geworden.

Danach blieb der Felsen wieder unbeachtet, bis ihn im Jahr 1962 ein Zeitungsartikel des Münsteraner Denkmalpflegers Strübbe in dieser Zeitung erneut aus dem Vergessen riss.

Etwa 20 Jahre später ging die Mutter der Historikerin Brigitte Jahnke , Sigrid Harte, zusammen mit Mitgliedern der archäologischen Arbeitsgemeinschaft der Sache mit dem Felsen buchstäblich auf den Grund. Es wurden sorgfältig dokumentierte Ausgrabungen gemacht und Brigitte Jahnke war Zeugin dieser Aktivitäten. Dr. Gabriele Isenberg vom Referat Mittelalterarchäologie Münster datierte die Funde auf die Mitte des 16. Jahrhunderts, was auch der Urkundenlage entspricht. Die Arbeiten wurden 1983 eingestellt.

Brigitte Jahnke erklärte in ihrem Vortrag abschießend, dass auch die damaligen Ausgrabungen das Geheimnis um den Dodofelsen nicht lüften konnten. Denkmalpflege trete nur in Aktion, wenn eine Sache gefährdet sei. Das liege nicht vor. Im Fachjargon ausgedrückt: Weitere archäologische Beschäftigung mit dem Dodofelsen sei dann eine „Lustgrabung“.