Geister und Hexen im Fackelschein

Tecklenburg -

Die Verkehrs- und Wirtschaftsgemeinschaft hatte am Samstag zur traditionellen Halloween-Party auf den historischen Marktplatz eingeladen. Die Party startete ab 16 Uhr mit einem bunten Kinderprogramm. Unter anderem trat ein Zauberer auf und im Anschluss gab es die beliebte Kinderdisco. In den Räumen der Tourist-Information warteten in langen Schlangen mehr oder weniger geduldig große und kleine Hexen und Hexer auf das richtige Outfit. Und die Schminkhexen hatten alle Hände voll zu tun.