Mit Fackeln auf Geisterjagd

Mit Geisterdekoration und spukenden Puppen möchten die Ausrichter für Halloween-Atmosphäre sorgen. Verkleidete und geschminkte Vampire, Hexen oder Skelettfiguren unter den Teilnehmern wären ein willkommener erschreckender Anblick. Ein „Zombieschminken für Kinder“ hilft beim richtigen Aussehen.

Das bunte Rahmenprogramm findet um 18 Uhr seinen Höhepunkt in einem Fackelzug unter Führung von Uli Plenter und Hagen Walkenhorst. Unterwegs werden die einen oder anderen Geister auf die Teilnehmer warten, Hexen haben sich zu einer Tanzeinlage angekündigt. Fackeln werden in der Remise zum Kauf angeboten. Nach dem Umzug liest Jörg Michel Gruselgeschichten in der Küche des Stiftshauses vor.

„Um den zu erwartenden Nebenerscheinungen wie Gänsehaut und Gruselattacken zu begegnen, ist natürlich für das leibliche Wohl gesorgt“, versprechen die Organisatoren um Udo Janßen aus dem IGL-Vorstand. Eva Kongsbak als Kräuterhexe bietet Hexenblut und Teufelsbrand an, am süßen Marktstand für Kinder gibt es frisches Popcorn und Süßigkeiten. Hungrige Besucher können sich Bratwurst und Pommes sowie kühle Getränke schmecken lassen.