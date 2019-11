Anja Hirschmann berichtet über neue Projekte in Malawi

Tecklenburg -

Einfach mal Kind sein können, spielen, eine warme Mahlzeit genießen – Anja Hirschmann ist froh, Jungen und Mädchen in Malawi das ermöglichen zu können. Sie und ihre Mitstreiter vom Verein „Magi“ haben in dem südostafrikanischen Land ein Kinderhaus eröffnet. Wie gut das angenommen wird, davon überzeugte sich die Tecklenburgerin jetzt vor Ort in Chiswe.