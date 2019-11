Pia Douwes kommt als alte Dame

„Wie der Trend zwischen den beiden großen Musical-Produktionen „Sister Act“ (Premiere 19. Juni) und „Der Besuch der alten Dame“ (Premiere 24. Juli) läuft, wird sich anschließend entscheiden. Das ist nicht nur von den Stücken abhängig, sondern auch von den Besetzungen“, weiß Bühnen-Intendant Radulf Beuleke aus Erfahrung. Wieder einmal ist es gelungen, Spitzen-Darsteller in der Festspielstadt zu verpflichten.

Die Hauptrolle der Deloris übernimmt in „Sister Act“ Zodwa Selele. Bereits bei der deutschsprachigen Premiere in Hamburg hatte sie die von Gangstern verfolgte Sängerin gespielt, die in einem Kloster Zuflucht findet und dort das Leben der Nonnen auf den Kopf stellt. In dem gleichnamigen Hollywood-Film hatte Whoopi Goldberg den Charakter gespielt. Die berühmte Darstellerin hatte Zodwa Selele persönlich für die Rolle im Musical ausgewählt.

Armin Kahl spielt den Gangster Curtis Shank. In Tecklenburg ist er kein Unbekannter, stand bereits in „Zorro“ und „Cats“ auf der Bühne. Fabio Diso übernimmt die Rolle des Polizisten Eddie Souther. In Musicals wie „Evita“, „We Will Rock You“ und „Mamma Mia“ hat er bereits Rollen übernommen. In diesem Jahr spielte er in „Knie – Das Circus Musical“ mit.

Die Rolle der Mutter Oberin geht an eine alte Bekannte in Tecklenburg und die Grand Dame des Musicals: Pia Douwes . So oft schon hat sie auf der Freilichtbühne gestanden – als regelmäßiger Gast bei der Gala „Musical meets Pop“ und zuletzt als Mrs. Danvers in „Rebecca“.

Eine ihrer Paraderollendarollen ist die der Claire Zachanassian in „Der Besuch der alten Dame“. Und genau die wird sie auch in Tecklenburgspielen und damit eine zweite tragende Rolle auf der Freilichtbühne übernehmen. Mit Wietske van Tongeren als Mathilde Ill, Armin Kahl als Alfred Ill und Kevin Tarte als Matthias Richter stehen ihr erfolgreiche Darsteller zur Seite, die in Tecklenburg gern gesehen und bekannt sind.

Als Familienmusical wird „Der Zauberer von Oz“ gezeigt.

Eingerahmt wird der Spielplan durch zwei besondere Termine: Den Saisonanfang markiert die traditionelle Gala „Musical meets Pop“ am Pfingstmontag (1. Juni), das Saisonende bestimmt das „Show-Finale 2020“ am 13. September, eine Veranstaltung auf Wunsch des Publikums, die noch einmal alle Kräfte der Saison bündelt.