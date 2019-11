In der Schießgruppe setzte sich laut Bericht des Vereins Detlef Heimann durch. Er verwies seine Kontrahenten mit 52,3 Ringen auf die weiteren Plätze. Silber ging an Olaf Konrad und Bronze an Andre Strakeljahn.

Der Sieger bei den Schützen über 50 Jahre heißt Ulrich Prigge. Seine 46,1 Ringe konnten in dieser Kategorie nicht übertroffen werden. Den zweiten Rang erreichte Siegfried Claassen.

Die Schützen unter 50 Jahren duellierten sich an den Schießabenden ebenfalls stets auf Augenhöhe, Carsten Schnepper ließ sich den Sieg mit 51,3 Ringen letztendlich nicht nehmen und überließ Andre Allnoch (Silber) und Florian Kipp (Bronze) die weiteren Plätze.

Der Vereinsmeister aller Gruppen heißt Detlef Heimann. Mit 51,7 Ringen schoss er sich auf den ersten Platz aller Gruppen und auf das begehrte Vereinsmeisterbrett.

Geehrt wurden außerdem Detlef Heimann mit der goldenen Eichel und Sascha Borowski mit der grünen Schützenschnur.