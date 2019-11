Am Samstag, 16. November, findet ab 9 Uhr der letzte Arbeitseinsatz in diesem Jahr am Schützenhaus in Loose statt. Es müssen umfangreiche Reinigungsarbeiten am Schützenhaus und auf dem Gelände vorgenommen werden, um das Schützenhaus in den Winterschlaf zu schicken. Außerdem wird die Schießanlage wieder abgebaut, teilt der Verein mit.

Am Sonntag, 17. November (Volkstrauertag), trifft sich der Schützenverein Loose in Uniform um 10.30 Uhr an der Gaststätte Schwermann. Von dort wird mit den anderen Leedener Vereinen zur Kranzniederlegung und anschließendem gemeinsamen Kirchgang marschiert. Zu beiden Terminen bittet der Schützenverein um rege Teilnahme.

Freude herrscht im Verein über den Sieg der Looser Schützen beim Teller schießen der Schützenvereine aus Botterbusch, Osterberg, Leeden und Loose. Ausrichter war der SV Leeden. Nach hartem Ringen sicherte sich nach zehn Jahren wieder der SV Loose den Teller.