In der kommenden Woche (19., 20. und 21. November) werden Adventskränze, Gestecke und Weihnachtsdekorationen gebastelt. Wer nicht nadelndes Grün abzugeben hat, kann sich bei Marianne Voss ( ✆ 0 54 55/17 88), Sabine Wallmeier ( ✆ 0 54 55/ 70 46) oder Eva Linsky ( ✆ 0 54 55/17 37) melden. Auch werden dringend Helfer und Helferinnen gesucht.

Am Donnerstag, 21. November, lädt der Verein Kinderdorf Irati zum Kauf der frisch erstellten Kränze und Gestecke ein, und zwar von 15.30 bis 18.30 Uhr im Pfarrheim. Dazu gibt es Glühwein und Plätzchen. Außerdem kann am Samstag und Sonntag nach den Gottesdiensten eingekauft werden.

Der eigentliche Weihnachtsbasar mit dem bekannten Sortiment und einigen Aktionen findet wie schon in den Vorjahren im Rahmen des Nikolausmarktes am Samstag, 30. November, von 14 bis 18.30 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 17.30 Uhr im Pfarrheim statt. Dann gibt es auch Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.