An drei Tagen sieben Teutoschleifen zu erwandern, ist schon eine Leistung. Mathias Irle hat es geschafft und dabei ganz nebenher noch auf so wichtige Dinge wie Zustand und Kennzeichnung der Strecken geachtet. Irle hat die Aufgabe übernommen, die Schleifen digital in einem Wege-Kataster zu erfassen. In der Eifel betreibt er ein Büro für Landschafts- und Tourismusplanung. Nun war er zu Gast beim Treffen der Wegepaten im Haus des Gastes .

Die Wegepaten sind regelmäßig auf den Teutoschleifen unterwegs, kontrollieren den Zustand, bessern Markierungen aus. Zum Dank hatte Alexia Finkeldei, Geschäftsführerin des Tecklenburger Land Tourismus, zum Treffen mit anschließendem Abendessen eingeladen.

„Kein Weg ist perfekt. Das gibt es nicht“, hielt der Fachmann in seinem Vortrag fest. Das Niveau der Strecken im Tecklenburger Land sei aber „weit oben“. Er rief dazu auf, weiterhin mit wachen Augen unterwegs zu sein und nach dem trockenen Sommer besonders auf die Bäume über den Sitzbänken zu achten wegen der Gefahr, dass Totholz herunterfalle.