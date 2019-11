Tecklenburg -

Der stimmungsvolle Nikolausmarkt in der Festspielstadt Tecklenburg öffnet seine Tore traditionell am zweiten Adventswochenende. Erstmals beginnt der Markt bereits am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr mit einer Happy-Hour der Getränke- und Verpflegungsstände in der historischen Altstadt und auf dem Burggelände.