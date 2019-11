Frauen erzählen aus ihrem Leben

In der Jugendbildungsstätte, wo sich die 20 Frauen in den vergangenen drei Jahren immer wieder unter der Leitung von Claudia Berghorn , Schreiblehrerin aus Münster, ausgetauscht hatten, stellten sie am Sonntagnachmittag ihr Buch und ihre Geschichten vor.

„Sie sprechen an, sie bewegen, sie erzählen ein Stück Lebensgeschichte“, beschreibt Pfarrerin Adelheid Zühlsdorf-Maeder die Texte. Sie hat die Workshops im Auftrag der Erwachsenenbildung organisiert und freut sich, dass sie inzwischen die zweite Anthologie mit Geschichten von Frauen der Generation 50plus vorstellen kann.

Wo kommt das Buch auf einmal her? Die rhetorische Frage stellen sich die Autorinnen, deren Texte im Rekordtempo zusammengestellt und lektoriert wurden, bevor sie aus dem Drucker kamen. „Eine Sturzgeburt“, kommentiert Zühlsdorf-Maeder schmunzelnd. Und Schreiblehrerin Berghorn sieht sich als „Geburtshelferin“ des Bandes, der nach nur neun Monaten erschien.

Unterteilt in die vier großen Kapitel Herkunft, Aufbruch, Unterwegssein und Ankunft erzählen Frauen aus ihrem Leben, erinnern sich an ihre Kindheit, teilen Schönes und Trauriges, Idyllisches und Schreckliches miteinander und am Sonntag auch mit dem Publikum, in dem ihre Familien, Freunde und Weggefährten sitzen und lauschen.

Da geht es um die Heuernte als gemeinschaftlichen Familieneinsatz, der nicht immer ein Vergnügen war, um die verdorbene Vorfreude auf einen Kindergottesdienst, um ein ausgebranntes Fachwerkhaus und eine provisorische Bleibe bei den Nachbarn oder um ein Haus, in dem auch ein Jude gelebt hatte, der später in Auschwitz ermordet wurde.

Es sind liebevolle und fröhliche, nachdenkliche und schlimme Gedanken und Zeilen, in denen die Autorinnen einen Blick in ihre Lebenswelten geben. Mit ihren Geschichten spannen sie einen großen Bogen von der Frage, wo sie herkommen, bis zu der Frage, was sie brauchen, um anzukommen, vor allem bei sich selbst.

Für jede der Frauen ist es ein großer Moment, am Pult zu stehen und von dem zu lesen, was sie bewegt. „Er liebt mich. Das zu spüren, ist mir stets geglückt“, sagt die 81-Jährige über ihren Vater, der erst 1946 aus dem Krieg wieder zu seiner Familie zurückkehrte.

Die Buchpräsentation und die Lesung wurden musikalisch begleitet durch das Saxofon-Ensemble unter der Leitung von Reka Hercz.