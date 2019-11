Sehr gut besucht war die Generalversammlung des Bürgerschützenvereins Brochterbeck von 1846. Der Vorsitzende Klaus Ventker begrüßte neben dem amtierenden König Christian Hungermann 81 weitere Schützenbrüder in der historischen Gaststätte Franz . Erstmals seit 47 Jahren fand die Versammlung nicht im langjährigen Vereinslokal Heukamp statt, da dieses im Frühjahr den Betrieb endgültig eingestellt hat, berichtet der Verein.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Schützenbrüder hielt der erste Schriftführer Ingo Willering den Jahresrückblick. Der zweite Vorsitzende Martin Grüter berichtete von der Schießgruppe und vom ersten Kassierer Werner Fehlert kam der Kassenbericht, der einen zufriedenstellenden Bestand aufwies. Die Kassenprüfer Manfred Drees und Paul Löpmeier bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Als neue Kassenprüfer wurden Karsten Buchsbaum und Dr. Friedrich Althoff ernannt.

Dann stand die Neuwahl des ersten Kassierers an. Werner Fehlert hatte bereits im Vorfeld mitgeteilt, dass er nach langjähriger Vorstandsarbeit für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung steht. Die Mitglieder wählten einstimmig Frank Stallmeier zu seinem Nachfolger. Der Vorsitzende dankte Werner Fehlert für seine 15-jährige Tätigkeit im Vorstand. Davor war er bereits 15 Jahre als Hauptmann der Bürgerschützen aktiv. Die Versammlung verabschiedete Fehlert mit stehenden Ovationen.

Martin Grüter gab die Mitglieder des neuen Festausschusses bekannt: Norman Berlekamp, Berthold Brügge, Christopher Engbert, Reinhold Feismann, Mario Harmel, Harry Heise, Daniel Hilgedieck, Franz-Josef Hoffmann, Alexander Kirmse, Patrick Middendorf, Norbert Niehoff, Manfred Rohwetter, Albert Schulte Brochterbeck, Stefan Stallmeier, Patrick Steuter, Tobias Ventker, Thomas Voß und Alexander Welp.

Der erste Arbeitseinsatz des neuen Ausschusses ist am Samstag, 23. November ab 10 Uhr. Dann wird mit dem Vorstand sowie allen Vereinsmitgliedern, die Zeit und Lust haben, das Laub am Scheibenstand im Bocketal entfernt. Das Winterschützenfest in der Gaststätte Franz findet am Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr statt. Das Schützenfest 2020 wird vom 6. bis zum 8. Juni gefeiert. Die nächste Generalversammlung ist am 13. November 2020.