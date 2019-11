Die Armut in Rumänien ist unvorstellbar groß. An Weihnachtsgeschenke ist in vielen Familien und Heimen nicht zu denken. Deshalb wird um Unterstützung gebeten, schreiben die Organisatoren. Die Aktion „Kleiner Prinz“ sammelt die Päckchen am Dienstag, 26. November, bis 9 Uhr im Brochterbecker Familienzentrum und in der Grundschule.

Die Geschenke sollten in einen stabilen Schuhkarton gepackt werden. Geeignet sind ein kleines Kleidungsstück wie Mütze, Schal, Handschuhe, Süßigkeiten (Plätzchen, Schokolade, Kekse, Gummibärchen, Lebkuchen, Müsliriegel, Bonbons, Trockenobst, Nüsse, Marzipan). Lebensmittel müssen noch mindestens sechs Monate haltbar sein.

Willkommen sind für die Altersgruppe der Ein- bis Sechsjährigen Kuscheltier, Puppe, anderes altersgemäßes Spielzeug oder Bilderbücher, für die Schulkinder im Alter von sechs bis 15 Jahren Puzzles, Malblocks, Stifte, Schulhefte, Knetmasse, Wasserfarbe oder Ähnliches.

Wichtig ist die Angabe „Junge“ oder „Mädchen“ und der Altersgruppe außen auf dem mit Weihnachtspapier verpackten Karton. Damit die Päckchen gestapelt werden können, sollen keine Schnüre oder Anhänger verwendet werden.