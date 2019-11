Zwölf Projekte auf der Liste

Tecklenburg -

Der Burgberg wird aufgearbeitet, der Kurpark in einen Vital- und Bewegungspark umgestaltet. In der Altstadt soll ein Lichtkonzept für Stimmung sorgen und im historischen Stadtkern ein einheitliches Möblierungsprogramm umgesetzt werden. Ideen für das alte Rathaus und dessen Umfeld soll es in einem städtebaulichen Wettbewerb geben. Für das Areal der Haupt- und Gesamtschule ist eine gestalterische Aufwertung vorgesehen. Das alles und mehr steht im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek). Tilmann Insinger vom Büro Frauns aus Münster berichtete am Dienstagabend im Stadtrat vom Stand der Dinge.