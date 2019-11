Tecklenburg-Brochterbeck -

Im vergangen Sommer hatte man es als Angler nicht immer leicht. Entweder juckte nach dem Tag am See der ganze Körper oder das Gelände war, wie der Horstmerschsee, für drei Wochen, sogar komplett gesperrt. Die Niedersächsisch-Westfälische Angelvereinigung (NWA) startete deshalb jetzt am Horstmerschsee in Brochterbeck eine Offensive gegen den Eichenprozessionsspinner.