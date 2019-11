In ihrer Multivisionsshow berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Samstag, 30. November, ab 20 Uhr in der Remise von Wasserschloss Haus Marck über ihre Reisen durch Island. Im Pressebericht der beiden heißt es: „Island ist wild, einzigartig und atemberaubend schön. Naturgewalten haben auf der größten Vulkaninsel der Erde eine unvergleichliche Vielfalt an spektakulären Landschaften geschaffen. Geysire, blubbernde Schlammtöpfe, heiße Quellen, unberührte Fjorde, bizarre Vulkane, unwirkliche Mondlandschaften, ausgedehnte Lavafelder, unzählige Wasserfälle und gewaltige Gletscher bestimmen das Bild der Insel.“

Mehrere Monate waren Sandra Butscheike und Steffen Mender in allen Landesteilen unterwegs. Mit ihrem VW-Bus bereisten sie Highlights entlang der Ringstraße, die Westfjorde und die Halbinsel Snæfellsnes. Sie durchquerten auf verschiedenen Touren das Hochland und erkundeten auf zahlreichen Wanderungen die Insel, allen voran der Laugavegur. Aus nächster Nähe beobachteten die Fotojournalisten Polarfüchse, Wale, Robben und unzählige Papageientaucher.

Im Nordwesten Islands besuchten sie eine Pferdefarm und erfuhren viel über die Besonderheiten der Islandpferde. Sie feierten mit zigtausend Isländern den „Großen Fischtag“ in Dalvik und die Kulturnacht in Reykjavik. Sobald die Tage kürzer werden, erhellt ein weiteres Naturschauspiel den isländischen Himmel: der magische Tanz der Polarlichter. Mit Fotoapparat, Videokamera und Drohne haben Sandra Butscheike und Steffen Mender die Schönheit Islands eingefangen.