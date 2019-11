Es findet am Samstag, 7. Dezember, um 16 und 18.30 Uhr zum Tecklenburger Nikolausmarkt statt. Johann Joachim Quantz wirkte als Oboist in der Dresdner Hofkapelle und als Flötenlehrer Friedrichs des Großen in Berlin und Potsdam. Sein Hauptinteresse galt jedoch der Komposition, und so schuf er im 18. Jahrhundert kammermusikalische Werke von zeitloser Schönheit, heißt es in der Ankündigung.

Die meditativ-ruhig anmutenden Sätze der Sonate werden sich ebenso galant in das adventliche Programm einfügen wie die quirlig-überschäumenden schnellen Sätze.

„Ein Stern strahlt in der dunklen Nacht“, so lautet das Motto des Programms, das außer Musik auch die Rezitation weihnachtlicher Literatur durch Detlef Salomo aus Lotte enthält. Kompositionen von Johan Sebastian Bach, Locatelli und Krebs wechseln sich dabei ab mit adventlich-weihnachtlichen Liedbearbeitungen aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern.

Vytautas Oškinis sei einer der herausragendendsten jungen Querflötisten Litauens und werde zu den Konzerten eigens aus Vilnius anreisen, heißt es im Pressebericht weiter. Stefanie Bloch , designierte Leiterin der Musikschule Tecklenburger Land, und Ulrike Lausberg, Vorsitzende des Fördervereins der Musikschule, arbeiten mit der Familie von Vytautas Oškinis seit mehr als zehn Jahren erfolgreich musikalisch zusammen.

Sich zurücklehnen, das knisternde Feuer im Kamin und den Blick aufs Wasser genießen, adventlich-weihnachtlicher Musik lauschen und über humorige Geschichten schmunzeln – dazu laden die Musikschule Tecklenburger Land und der Förderverein der Musikschule als Veranstalter gemeinsam Jung und Alt, Singles und Familien ein.