Die Tecklenburg Touristik bietet zum Nikolausmarkt am Sonntag, 8. Dezember, eine einmalige Führung für Familien mit Kindern ab sechs Jahren an. Die Winterhexe Teckla kann auf einem Rundgang durch die Stadt begleitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Haus des Gastes . Gezeigt werden die Heinzelmännchen-Höhlen und Geschichten über das Hexenleben in Tecklenburg erzählt. Die Führung dauert etwa eine Stunde, eine Anmeldung im Haus des Gastes ( ✆ 0 54 82/93 89-0) ist erforderlich. Die Teilnahme kostet vier Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen drei Euro.