Der Aussendegottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Stiftskirche, um 17.30 Uhr ist der Abschlussgottesdienst in St. Hedwig. Mittags gibt es für alle Beteiligten ein Spaghetti-Essen. Die Hilfe von Eltern und Jugendlichen, die einzelne Gruppen bei der Aktion begleiten, mit dem eigenen Pkw in die Leedener Außenbezirke fahren, kochen oder mitorganisieren wollen, ist ebenfalls notwendig.

Die Mädchen und Jungen bitten – passend zum Motto „Kinder helfen Kindern“ – um finanzielle Unterstützung für die Aufgaben des Kindermissionswerkes in Aachen. Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst hat im Libanon in der Bekaa-Ebene drei Zentren mit Unterrichts- und Freizeitangeboten für Flüchtlingskinder eröffnet. Die Mitarbeiter bereiten die Jungen und Mädchen auf den Unterricht an einer libanesischen Schule vor und geben ihnen ein Stück Normalität und Stabilität zurück.

Viele der Kinder lernen erst dort, was Frieden bedeutet. Sie haben den Krieg in ihrer Heimat erlebt und sind gezeichnet von der Flucht. Täglich bekommen die Kinder, viele von ihnen stammen aus Syrien, in den Zen-tren eine warme Mahlzeit. In den kalten Wintermonaten erhalten sie warme Kleidung. Sozialarbeiter und Psychologen kümmern sich um traumatisierte Kinder und beziehen die Familien mit ein. Die Leedener Sternsinger sammeln im Jahr 2020 ebenso wie die Aktiven in Ledde und Tecklenburg für diesen Verwendungszweck.