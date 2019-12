Adventsduft liegt in der Altstadt

„Mit dieser Altstadt ist das ganze doch schon fast ein Selbstläufer“, schwärmt Gerda Galinke aus Wallenhorst. Gemeinsam mit Ehemann Hans-Georg hatte sie sich gut für die drei Tage Nikolausmarkt vorbereitet: Kleine und große Lichterbögen hatten sie in den vergangenen Wochen angefertigt, etwa drei von ihnen schaffen die Hobby-Handwerker in einer Woche. Das Besondere? „Die Bögen sind oben geschlossen, dadurch bleibt das Licht gebündelt“, verrät Hans-Georg, für den das Handwerk aber immer noch Hobby bleiben soll. Kleinhandwerk, adventliche Atmosphäre rund um die Burgmauern und zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten wechselten sich in schöner Regelmäßigkeit ab und bildeten gemeinsam mit dem offiziellen Programm den passenden Rahmen für den 40. Tecklenburger Nikolausmarkt.

Die Organisatoren der Tecklenburg Touristik hatten sich einiges ausgedacht. Bereits am Donnerstagabend wurde der Markt eröffnet. Mit einer Happy Hour, Glühwein und geöffneten Imbissständen sowie einem Moonlight-Shopping wurden einige Besucher angelockt. Christina Köster zeigte sich zufrieden: „Wir überlegen, den Markt auch 2020 bereits am Donnerstag zu eröffnen.

Die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Stefan Streit, den Kinderchor „Mollmäuse“ und den Nikolaus gab es am Freitag auf der Freilichtbühne. Die Burgruine wird seit fünf Jahren mit in das Geschehen einbezogen.

102 Aussteller aus einem Umkreis von 100 Kilometern boten in der Altstadt, der Schlossstraße, auf der Freilichtbühne, im Kulturhaus und im Drei Kronen ihre Waren an. Trotz des schlechten Wetters waren bereits einige Besucher unterwegs. Die Aussteller freuten sich besonders über die gute Zusammenarbeit mit den Organisatoren, die wunderbare Kulisse und auch über die zahlreichen Holländer Gäste aus den Niederlanden, für die Tecklenburg seit vielen Jahren ein fester Anlaufpunkt ist. Besonders beliebt: die Schlossstraße. Dort lockten Stände mit Schmuck und Eierpunsch, Textilien aus Filz und Glühwein, Holzarbeiten, Körnerkissen und der Duft von frisch gebrannten Mandeln. Aussteller Martin Bolte aus Rheine, der gemeinsam mit seiner Frau Kaminholztaschen anbot, schwärmte von den zahlreichen guten Kunden. Und die wiederum zeigten sich begeistert von dem großen, qualitativ hochwertigen Angebot. Nicht nur auf dem Nikolausmarkt, auch in den Geschäften fanden die Besucher schöne Dinge.

Mit bunten Programmpunkten geizte der Markt nicht: Es gab Musik, der Weihnachtsmann verteilte reichlich Stutenkerle an die Kinder und am Abend lockten Musik und Lesungen zum Advent in den Rittersaal des Wasserschlosses Haus Marck.