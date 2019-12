Ein Stern erstrahlt

„Ein Stern in dunkler Nacht“ erstrahlte am Samstag mit „Musik und Lesung“ im Haus Marck. Die vielen Zuhörer im ausverkauften Rittersaal erlebten einen stimmungsvollen besinnlichen Adventsnachmittag und -abend. Ulrike Lausberg von der Musikschule Tecklenburger Land gestaltete zusammen mit der Oboistin Stefanie Bloch und dem litauischen Flötisten Vytautas Oškinis ein hinreißendes kleines Konzert, während der Lotter Pfarrer i.R. Detlef Salomo mit ausgewählten Lesungen den literarischen Teil übernahm. Gemeinsam verzauberten sie die Besucher im adventlich geschmückten Ambiente des Wasserschlosses.

Zur Einführung überbrückte Lausberg die 2000 Jahre zwischen heute und der Geburt Christi mühelos mit einer Kalendergeschichte über den etwa 2000 Lichtjahre entfernten Stern Chi Aurigae. Das musikalisch-literarische Programm umfasste dann die Zeit vom Barock bis zum 21. Jahrhundert. Es nahm aber immer wieder auch Bezug zum Stern von Bethlehem.

Durch abwechslungsreich zusammengestellte traditionelle Klänge in altem und in neuem Gewand fühlten sich die Hörer oft und gern in frühere Zeiten zurückversetzt. Eine Triosonate von Johann Joachim Quantz rahmte das Programm. Dem Trio gelang es hervorragend, das Publikum sowohl bei den meditativ-ruhigen Abschnitten wie auch bei den schnelleren freudigen Sätzen in seinen Bann zu schlagen. Ebenso faszinierend waren Blochs Interpretation der Air aus der Orchestersuite Nr. 3 von Johann Sebastian Bach (BWV1068) und der Pastorale von Pietro Locatelli.

Besonders beeindruckend waren die aus verschiedenen Zeiten stammenden Kompositionen über alte, vertraute Kirchenlieder, die zu Weihnachtsliedern aus Russland, von den Bahamas oder aus Schweden in Beziehung gesetzt wurden.

Immer wieder erstrahlten andere Ecken des häufig auch als Symbol für Freude und Liebe stehenden Sterns. Neben der vielseitigen Musik sorgte Salomo mit seinen Texten für abermals neue Aspekte. Er unterstrich die Bedeutung des Sterns als geografischen Wegweiser und als menschliche Orientierungshilfe. Dabei leitete er seine Geschichten zum Beispiel mit einem Gedicht von Matthias Claudius ein.

Nicht nur die adventliche Musik hatte sich langsam einen Weg ins 21. Jahrhundert gebahnt mit Werken beziehungsweise Arrangements von Lichterzeit-Freudenzeit oder von Dagmar Heizmann-Leucke/Klaus Heizmann, auch eine zeitgenössische Geschichte aus eigener Feder verlas Salomo: „Wie die drei Könige teilen lernten“ – nicht ohne ein paar Zeilen vorauszuschicken: „Essen und Licht wollen wir teilen, Träume und Spiele, Arbeit und Ernte, Feste und Tränen wollen wir teilen, dann erscheint für jeden ein Stern.“

Durch die enge Verzahnung von gekonnt vorgetragenen gemütvollen und geistigen Anregungen dürfte in der Tat vielen im Publikum ein Stern aufgegangen sein.