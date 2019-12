Der Zufall wollte es, dass Isabella Murga Salomon im Graf-Adolf-Gymnasium (GAG) dabei war und mithalf bei der Spendenaktion für El Salvador. Nach dreimonatigem Aufenthalt war dies gleichzeitig ihr letzter Schultag als Gastschülerin in Tecklenburg. Seit September war sie, die in der Hauptstadt San Salvador die zehnte Klasse der Deutschen Schule besucht, Schülerin der EF (Einführungsphase) und Gastschwester in der Familie der Ladberger Schülerin Nele Kaiser. Spontan und sehr gern nahm sie noch eine Einladung in einen Geschichts-Grundkurs der Q1 wahr, um Fragen über ihr Land und ihr Leben zu beantworten, heißt es in einem Bericht des GAG.

Isabellas Alltag spielt sich auf Grund großer Gefahren, im öffentlichen Raum überfallen und beraubt zu werden, vorwiegend hinter Schul- und Privatmauern ab. Mobilität ist nur mit elterlich organisierten Fahrdiensten möglich. Mit einem Bus zur Schule zu fahren, sei in El Salvador ein hohes Risiko. Die Möglichkeit deutscher Jugendlicher, sich tagsüber sicher zu bewegen, habe sie sehr genossen und als Privileg persönlicher Freiheit erkannt.

Insgesamt hat sie auch die Freundlichkeit in ihrem Gastland und die fürsorgliche Betreuung in Schule und Gastfamilie sehr geschätzt. Am GAG wurde sie von Spanisch- und Religionslehrer Lukas Wortberg betreut, der den Individualaustausch organisiert.

Die 20 Schülerinnen und Schüler des Geschichtskurses befragten Isabella zu vielen Aspekten ihres Lebens und ihrer Freizeit und zeigten sich beeindruckt von ihren Deutschkenntnissen. Neben vielen Fragen zum Klima, zur Kultur, zur Familie und zum Alltag waren sie aber auch an der politischen und sozialen Situation El Salvadors interessiert und diskutierten mit Isabella mögliche Zukunftsperspektiven ihres Landes.

Es werde jetzt unter dem neuen Präsidenten Nayib Bukele, der in seinem Kampf gegen Korruption als neue Hoffnung gilt, gerade vieles besser, sagte sie. Eine vergleichbare Situation wie in Deutschland hält Isabella auch zukünftig für unwahrscheinlich.