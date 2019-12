Im Vorfeld hatte das GAG-Kollegium ein interessantes Programm für die Mädchen und Jungen im Alter von neun und zehn Jahren zusammengestellt, heißt es in einem Bericht des Gymnasiums. Die Veranstaltung brachte den Grundschulkindern nahe, wie am GAG im Unterricht und in pädagogischer Hinsicht in der Erprobungsstufe gearbeitet wird. Daher waren sie für 45 Minuten in Lerngruppen der Jahrgangsstufen 5 und 6 eingeladen und wurden in Kleingruppen über den gesamten Vormittag von Paten aus dem achten Jahrgang betreut, die mit ihnen eine Fragenrallye durch das Schulgebäude und über den Pausenhof veranstalteten. Dabei konnten alle wichtigen Räume des Gymnasiums und auch einige Besonderheiten des GAG entdeckt werden.

Unterrichtsstunden in Englisch, Physik oder der Chorklasse waren auf die Grundschulkinder abgestimmt und ließen sie selbst Unterrichtsinhalte erarbeiten. In der Schulmensa war für das leibliche Wohl gesorgt. Eine Präsentation mit vielen Gelegenheiten zum Stellen von Fragen an den Erprobungsstufenkoordinator Björn Igelbrink oder die Paten rundete jeden der Hospitationstage ab.

Am Freitag, 17. Januar 2020, können Grundschulkinder die Unesco-Schule in der Burgstadt mit ihren Eltern abermals besuchen. Von 15 bis 18 Uhr stehen beim Tag der offenen Tür alle Lehrkräfte sowie viele Schüler und Eltern oder auch Mitglieder des Förderkreises für Gespräche zur Verfügung. Zahlreiche Fächer und Schulgruppen stellen sich vor.