Führerschein ist erst einmal futsch

„Sekundenschlaf“, antwortete der junge Mann auf die Frage des Richters, wie es zu dem Unfall gekommen sei. Zudem hatte er in der Nacht auf der Heimfahrt von einer Party Alkohol im Blut. Auf 1,026 Promille rechnete der Richter den Wert auf Basis der rund zehn Stunden nach dem Unfall entnommenen Blutprobe hoch.

Fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und fahrlässige Trunkenheit im Verkehr, da kam für den 22-Jährigen einiges zusammen. Denn er hatte es sich in besagter Nacht nicht nehmen lassen, zu Fuß nach Hause zu gehen, einen Frontlader zu holen und sich wieder auf den Weg zu machen, um sein völlig zerstörtes Auto abzuschleppen. „Leider“, gab er sich vor Gericht zerknirscht.

Als wäre das nicht genug, hatte sich der Tecklenburger am Vormittag nach dem nächtlichen Geschehen zwar bei der Polizei gemeldet, aber behauptet, der Unfall sei erst am Morgen passiert. Die Beamten waren inzwischen an der Unfallstelle, weil ein Anlieger sie informiert hatte, und fuhren direkt zur Wohnanschrift des Mannes.

„Wir haben ihn gefragt, ob er jemanden deckt“, erinnerte sich ein Beamter vor Gericht. Angesichts des Zustandes des Unfallfahrzeugs hätten er und sein Kollege sich nicht vorstellen können, dass der Fahrer unverletzt aussteigen konnte. Da habe er wohl einen Schutzengel gehabt, kommentierte der Richter die Bilder des zerstörten Autos.

Bei dem Aufprall entstand nicht nur ein Totalschaden am Fahrzeug, sondern Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an der Leitplanke sowie an einem dahinterliegenden Zaun und einem Geländer des Wasserwerks. Die Versicherung hat sie erst einmal gezahlt, wird sich aber wohl das Geld von dem Tecklenburger zurückholen.

Schwerer als die finanziellen Schäden wog für ihn aber wohl die Führerscheinsperre von weiteren acht Monaten. Der Arbeitsvertrag des Gärtners war nicht verlängert worden, weil er sich nicht ans Steuer setzen darf. „Die letzten Monate waren ganz schwierig“, sagte er vor Gericht.

„Da führt kein Weg dran vorbei“, hielt der Richter dem jungen Mann vor Augen, dass er mit den drei bestätigten Anklagevorwürfen eindrücklich unter Beweis gestellt habe, dass er ungeeignet sei, ein Fahrzeug zu führen. Acht Monate seien zudem „das untere Ende“ für drei gravierende Fehlentscheidungen, gab das Gericht zu bedenken, dass der Tecklenburger mit der achtmonatigen Sperrfrist „noch gut bedient“ sei.

Während die Vertreterin der Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 50 Euro beantragte, sprach sich die Verteidigerin für weniger Tagessätze und eine Höhe von lediglich zehn Euro für den aktuell Arbeitslosen aus. Das Gericht war zwar sicher, dass dem Mann Arbeitslosengeld zustehe, setzte die Tagessatzhöhe aber auf die für Sozialhilfeempfänger geltenden 15 Euro fest.