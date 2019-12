Ein beliebtes Duo auf Abschiedstour: Zweimal sind Norbert Witzke und Dr. Gerrit Bodde mit ihrem Programm „Alle Jahre wieder“ in Tecklenburg aufgetreten – zunächst im Puppenmuseum, und dann am Freitagabend im Dorfgemeinschaftshaus in Ledde. Beide Veranstaltungen waren ausverkauft. Nach 15 Jahren war es die letzte Lesung. Norbert Witzke zieht sich zurück. Er ist seit längerer Zeit Pensionär und möchte sich jetzt ganz dem Privatleben und den Enkelkindern widmen, wie er erklärte. Die Eintrittsgelder seiner Lesungen hatte er immer für karitative Zwecke gespendet.

Auf ihrer alljährlichen Adventstour traten Norbert Witzke und Gerrit Bodde im Dorfgemeinschaftshaus Ledde vor rund 100 Besuchern auf. Diese hatten sich dort eingefunden, um wie in den Vorjahren in stimmungsvoller Atmosphäre vorweihnachtlichen Texten und Liedern zu lauschen. „Vielen Dank für elf Jahre literarisches Lametta“ stand auf der Leinwand hinter den Künstlern. Irgendwie klang das nach Abschied.

Mit ihren Texten – mal ernst, mal heiter, humorvoll oder ironisch vorgetragen – begeisterten die beiden das Publikum. Musikalisch garniert wurde das Programm durch Gerrit Bodde am Piano. Immer wieder war es erstaunlich, was die Künstler im Lauf eines Jahres an Geschichten und Anekdoten ausgegraben und thematisch aufbereitet hatten. So erfuhren die Zuschauer endlich, wie man einen Nikolaus von einem Weihnachtsmann unterscheidet und was Dr. Eckhard von Hirschhausen in seiner Zeit als studentischer Weihnachtsmann erlebte.

Zur Höchstform lief das Duo bei dem Dialog „Schmambuck und Kicherlette“ auf, einem Text mit vertauschten Buchstaben, an dem sogar Google verzweifelt. Die Zuhörer waren begeistert, auch von dem Zwischenruf Witzkes: „Hören Sie auf, wenn Sie so lachen, wie sollen wir da ernst bleiben?“.

Am Ende verkündeten Witzke und Bodde ihren Abschied von diesem Format und bedankten sich mit kleinen Präsenten beim Team vom Dorfgemeinschaftshaus für elf Jahre Unterstützung. Walter Melcher, Vorsitzender des Träger- und Fördervereins, konnte sich mit einem prall gefüllten Kuvert Spenden für das von Norbert Witzke unterstützte Hospizhaus Tecklenburger Land revanchieren. Ob es sich wirklich um den endgültigen Abschied des Duos von der Bühne handelte? Walter Melcher ließ spontan das Publikum darüber abstimmen, und das Ergebnis war eindeutig: „Ohne ,Ach du liebe Weihnachtszeit‘ kann es in Ledde gar nicht Weihnachten werden“, merkte eine sichtlich geschockte Besucherin an. So verabschiedeten sich Witzke und Bodde zwar mit „Wir werden Euch vermissen“ von den Wise Guys, aber ein Flyer des Dorfgemeinschaftshauses macht zumindest leise Hoffnung auf ein Comeback. Dort steht für den 12. Dezember 2020 die nächste Veranstaltung mit Norbert Witzke auf dem Programm.