Romy fielen viele Unterschiede auf, aber auch Ähnlichkeiten in der Unterrichtsweise und im Lernstoff eines deutschen Gymnasiums mit der Schule ihrer Heimat. Das ist kein Wunder, denn sie besucht in Windhoek die DPHS (Deutsche Höhere Privatschule), die sich für alle Jahrgangsstufen von der ersten bis zur zwölften Klasse am Lehrplan deutscher Grundschulen und Gymnasien orientiert und hauptsächlich deutschsprachige Lehrkräfte einsetzt.

Dort kann man aber auch ein am britischen Schulsystem orientiertes internationales Abitur ablegen. Neben Deutsch werden im Sprachenbereich Englisch, Französisch, Spanisch und namibische Landessprachen unterrichtet. Die Lieblingsfächer von Romy sind aktuell Erdkunde und Sport mit Schwerpunkten auf Handball, Leichtathletik und Fußball. Auch in Romys Freizeit bestimmt Sport ihr Leben, vor allem mit Tennis und Volleyball.

Über ihre Zeit in Deutschland sagt sie – wie viele Jugendliche aus afrikanischen oder südamerikanischen Ländern – dass sie die räumliche Freiheit und Sicherheit, in der deutsche Jugendliche sich bewegen können, als großen Vorteil ansieht und sehr genossen hat. In ihrer Gastfamilie in Wechte habe sie außerdem eine sehr zugewandte und aufgeschlossene Stimmung geschätzt, die sie einige Ängste vor der neuen Umgebung vergessen ließ, heißt es weiter in dem Bericht des GAG.

Wenn die Gastschülerin an ihr Land und an ihre Schule denkt, fällt ihr auf, dass eine Auseinandersetzung in ihrem Geschichtsunterricht mit der spezifischen kolonialen Vergangenheit und dem deutschen Anteil daran bisher nicht stattgefunden hat. Sie vermutet dieses Thema als Bildungsinhalt der Oberstufe, ist aber in der Schule bisher nicht damit in Berührung gekommen. Ihr Aufenthalt habe ihr deutlich gemacht, dass die gute Ausstattung ihrer Schule auch ein problematisches Spiegelbild der historischen und sozialen Entwicklungen ihres Landes sei, dessen allgemeinbildende staatliche Schulen, wie sie weiß, noch immer einen eher kümmerlichen Standard aufwiesen. Das eigene Land klarer zu sehen – auch dafür kann ein Austausch eine gute Ergänzung sein.