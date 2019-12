Die Betreuung findet nach Schulschluss bis mindestens 16 Uhr statt. Darüber hinaus wird eine Betreuung an unterrichtsfreien Tagen und während etwa der Hälfte der Schulferien angeboten – gemeinsam mit der OGS Brochterbeck. „Dadurch gelingt es den Eltern, ihre Berufstätigkeit mit den Anforderungen von Bildung und Erziehung sinnvoll zu verbinden“, weiß OGS-Mitarbeiterin Claudia Hartmann .

Wie das Diakonische Werk berichtet, arbeiteten die Mitarbeiter der Beratungsstelle Sucht des Diakonischen Werkes während der dreiwöchigen Betreuungszeit in den Sommerferien mit den OGS-Kindern unter dem Motto „Superhelden“ präventiv am Thema Selbstbewusstseinsstärkung. „Auch die Fortsetzung des Angebots in der einwöchigen Betreuungszeit während der Herbstferien zum Thema Freunde kam super bei den Schülern an“, so Claudia Hartmann.

Eine Überraschung gab es zum Start des neuen Schuljahres für die Dritt- und Viertklässler: Die Truppe hatte bei einem Wettbewerb des Wasserversorgungsverbands Tecklenburger Land einen Ausflug ins Wasserwerk gewonnen. „Im Anschluss an diesen spannenden Tag haben wir ein Übernachtungs-Event in den Räumen der OGS für die Kinder veranstaltet“, erzählt Hartmann.

Inzwischen sind alle AGs in der Schule wieder gestartet. Einmal wöchentlich werden jeweils eine Sport-, eine Mal- und eine Tanz-AG angeboten. „Alle sind heiß begehrt und für die OGS-Kinder kostenlos.“ Besonders beliebt ist laut Claudia Hartmann die Theater-AG unter der Leitung von Gesche Holthaus von der Integrativen Kunst- und Musikschule Lienen. Diese wird vom Diakonischen Werk Tecklenburg gefördert. „Die Aufführung wird im Frühjahr stattfinden. Darauf freuen sich schon alle sehr“, ist sich Hartmann sicher.

Jetzt im Dezember basteln Kinder und Betreuer gemeinsam, singen, lesen Weihnachtsgeschichten und entspannen vom Alltag. „Wir versuchen, dem üblichen Weihnachtsstress zu trotzen und die Adventszeit zu genießen.“ Denn: Am Freitag, 20. Dezember, ist der vorerst letzte Betreuungstag in diesem Jahr. Am Donnerstag, 2. Januar, geht es dann in der OGS weiter, bevor am 7. Januar die Schule wieder beginnt.