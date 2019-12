Zauberhafte Klänge an der Harfe

Nun wurden die vielen Besucher schon vom liebevoll dekorierten Innenhof in festliche Stimmung versetzt und dies stimmte ein auf die zauberhaften Klänge, mit denen die Harfenistin Caroline Nobst die Konzertbesucher verwöhnte. Sie hatte ein facettenreiches Programm zusammengestellt und nahm das Publikum mit auf eine Reise durch mehrere Jahrhunderte.

Musik für Harfe ist immer ein inspirierendes Erlebnis, dem klanglichen Charme dieses Instrumentes kann man sich einfach nicht entziehen. So passte auch das erste Stück, eine pastorale Verarbeitung eines französischen Weihnachtslieds, perfekt in die intime Atmosphäre des Rittersaales. Mit Akribie und Feinsinn spielte Caroline Nobst dieses an Figurationen reiche Werk.

Die folgende „Etude de Concert op. 193 in es-Moll“ des belgischen Komponisten Félix Godefroid schien wie für Caroline Nobst geschrieben, sie stellte ihre Virtuosität ganz in den Dienst des gefühlvollen Ausdrucks. Auch bei den barocken Weisen des „Tema con Variazioni g-Moll“ von Georg Friedrich Händel genoss man ihre bis ins kleinste Detail stimmige Spielweise. Manierismen und Verzierungen waren kunstvoll in den Melodiefluss integriert.

Originale Kompositionen für Harfe und Transkriptionen bekannter Werke findet man in jeder Stilepoche, das Repertoire ist eigentlich groß genug. Caroline Nobst hätte sich besser daraus bedienen sollen. Denn die „Toccata und Fuge d-Moll BWV 565“ von Johann Sebastian Bach eignet sich nur bedingt für dieses Instrument, da sind Bearbeitungen von Busoni oder Feinberg für Klavier doch ansprechender.

Auch das original für Klavier komponierte „Noctunre cis-Moll Nr. 20“ von Frédéric Chopin lebt von den Klangfarben des Klaviers. Chromatische Passagen lassen sich auf der Harfe eben trotz aller spieltechnischen Versiertheit nicht adäquat wiedergeben.

Da waren der „Valse de Concert op. 4“ von Alphonse Hasselmans oder „Catira Golpe und Pajarillo“ von Diego Laverde Rojas schon passender. Caroline Nobst zeigte sich von einer sehr lebendigen und mitreißenden Seite, gab die Lebendigkeit der Werke bestens wieder. Die vier von ihr ausgewählten „Rumänischen Volkstänze“ von Béla Bartok waren in der Version für Harfe solo allerdings ein gelungenes Beispiel der Transkription. Man entdeckte diese Tänze gleichsam in einem anderen Licht. Wohl auch deshalb, weil Caroline Nobst erneut ihr ganzes gestalterisches Können zeigte.

Der adventlichen Stimmung huldigend schloss sie ihr Programm mit „Ave Maria“ von Charles Gounod und „Stille Nacht“ nach Franz Xaver Gruber, da hätte es allerdings auch passendere Finalwerke gegeben. Aber solche Erfahrungen muss eine junge Künstlerin eben auch machen.