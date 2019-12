„Leider ausverkauft“ stand in großen Lettern über dem Plakat am Eingang des Kulturhauses. Am Dienstagabend gastierten dort Sabine, Susanne, Heike und Petra – zusammen besser bekannt als die Kabaretttruppe „Dietutnix“. Die als Tannenbaum verkleideten Kabarettistinnen machten sofort klar, dass es mit ihrer Weihnachtsstimmung nicht weit her ist. Sogar die Weihnachtsgeschichte gehöre umgeschrieben, fanden die Vier in ihrem Weihnachtsspecial mit dem vielsagenden Titel: „Scheinheilig ins Spritzgebäck“.

Das erwartungsfrohe und muntere Publikum wurde nicht enttäuscht. Gut aufgelegt und musikalisch stark rockte die neu zusammengestellte Truppe aus Emsdetten die Bühne. Dass das großartige Stück über die persönliche Klimakatastrophe einer 56-jährigen in den Wechseljahren nicht zum weihnachtlichen Programm passte, wurde verziehen, die Nummer war einfach zu gut. Ansonsten gab es einen unglücklichen Weihnachtsengel, der eher ein „Weihnachtsbengel“ war und jede Menge weihnachtlicher Klischees, die kabarettistisch seziert und ihrer Scheinheiligkeit beraubt wurden. Alle Vier glänzten bei lockeren Instrumentalstücken und umgetexteten Weihnachtsliedern.

Das Programm soll im Sommer im Kühlhaus einer Tortenfabrik entstanden sein. Obwohl sich die arme Sabine „Gefrierbrand am Großzeh“ zuzog, ist ein sehenswertes vorweihnachtliches Vergnügen entstanden.