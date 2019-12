Es habe rege Diskussionen gegeben, erinnerte Bürgermeister Stefan Streit an die jüngste Sitzung des Bauausschusses. Dort hatte die Interessengemeinschaft Ledde eine Liste mit 423 Unterschriften überreicht. Kritikpunkte waren vor allem fehlende Parkplätze und die Dichte von Mehrfamilienhäusern. Am 8. Januar soll es im Ledder Dorfgemeinschaftshaus ab 19.30 Uhr eine Versammlung zu diesem Thema geben. Die Investoren wollen dort Details erläutern.

Ein kleines Wohngebiet mit vier Grundstücken soll in Ledde Am Schürdiek entstehen. Der Stadtrat billigte in der letzten Sitzung des Jahres ebenfalls einstimmig einen entsprechenden Entwurf.

Keine Änderung wird es in Leeden auf dem Spielplatz Pattbreede/Esch geben. Eigentlich sollte er aufgelöst und das Grundstück verkauft werden. Doch Anlieger hatten sich gemeldet und darauf verwiesen, dass die Spielfläche durchaus noch genutzt werde. Der Fachausschuss hatte Bedarf festgestellt. Deshalb beschloss der Stadtrat einstimmig, den Platz nicht aufzulösen.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt war im Stadtrat der Bürgerradweg entlang der Dörenther Straße von Brochterbeck nach Dörenthe. Das Gremium stimmte einhellig einer Vereinbarung über den Bau zwischen den Städten Tecklenburg und Ibbenbüren sowie dem Landesbetrieb Straßen.NRW zu. Dieser beteiligt sich an den Kosten mit 455 000 Euro aus dem Bürgerradwegebauprogramm. Das Geld wird an die Stadt Ibbenbüren gezahlt. Tecklenburg erhält davon einen Anteil von 190 000 Euro. Der auf Tecklenburger Gebiet geplante Radweg wird zirka 1,6 Kilometer lang, der auf Ibbenbürener Gebiet rund 2,2 Kilometer. Die tatsächlichen Kosten der Maßnahme stehen erst nach Abschluss der Grundstücksverhandlungen und der Ausführungsplanung fest.

„Ich freue mich, dass es schon konkrete Formen annimmt“, so der Bürgermeister. Der Verein habe jetzt eine Grundlage, um das Projekt anzugehen. Mit zwei Grundeigentümern werde noch verhandelt, ansonsten herrsche große Einigkeit über das Projekt.

Die im Stadtrat abgesegnete Vereinbarung musste kurzfristig abgeschlossen werden, da der Zuschussbetrag in Höhe von 455 000 Euro im Landeshaushalt 2019 enthalten ist und noch in diesem Jahr abgerufen werden muss.

Positiv am Rande: Der Radweg führt an einer Landesstraße entlang. „Dort gibt es doppelte Zuschüsse“, freute sich Streit.