Ideen für Europa entwickelt

Tecklenburg -

Nachdem sich die GAG-Delegation im Frühjahr des Jahres erfolgreich an der regionalen Auswahlsitzung des Europäischen Jugendparlaments beteiligt hatte und so im Sommer zur nationalen Auswahlsitzung in Kiel anreisen durfte, riss die Erfolgssträhne der sieben politischen Nachwuchstalente nicht ab. Sie lösten. wie erhofft, die Fahrkarte zur Teilnahme am Europäischen Jugendparlament in Tallinn. Das berichtet das Graf-Adolf-Gymnasium.