Ratgeberin, Seelsorgerin und Mutti der Schüler

Tecklenburg -

Die riesigen, gefüllten Brezeln lasse es erahnen: Susanne Klepek ist bekennender Bayern-Fan. Sie liebt die Region ebenso wie den Fußball. An ihrem letzten Arbeitstag in der Haupt- beziehungsweise Gesamtschule gab es deshalb die herzhafte Leckerei. Die Schulsekretärin hört nach über 17 Jahren in Tecklenburg auf. Sie wechselt an die Grundschule in Ladbergen.