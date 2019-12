Jeder, der sich beruflich mit Theologie befasst, muss eigentlich täglich mit dem Thema Heiligkeit beschäftigt sein. Sagt Dr. Heinrich Winter , studierter evangelischer Theologe und Sozialpädagoge. Er hat sich ausgiebig damit auseinandergesetzt, wohl wirklich nahezu jeden Tag. Denn er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel „Der Freiheit entgegen – Mit Heiligen unterwegs“. Wer nun glaubt, darin würden die Geschichten der Heiligen und Seligen erzählt, der irrt. Der Tecklenburger hat die Protagonisten aus der Geschichte in die Gegenwart versetzt. Oder, wie er sagt, „das sperrige Wort heilig, das keinen Platz im Alltag hat, auf die Ebene des alltäglichen Lebens“ geholt.

Heinrich Winter erzählt in seinem Buch sieben Geschichten. Da ist zum Beispiel Antonio. Er, die dritte Generation sizilianischer Auswanderer, ist auf der Suche nach seiner wahren Identität, nach seinem Ich. Und er findet es, inspiriert durch seine traditionell lebende Großmutter. Verlorenes wiederfinden zu können, das wird dem Heiligen Antonius von Padua zugeschrieben. In der Volksfrömmigkeit wird er angebetet, wenn etwas verloren ist.

In jeder Geschichte des Buches finden sich hintergründig Anklänge zu Persönlichkeiten aus dem Heiligenkalender der katholischen Kirche. Ausgesucht hat Winter neben Antonius von Padua auch David. Der Hirtenjunge war ein Außenseiter bei der Wahl zum König von Israel. Ein Außenseiter ist auch der Genforscher David Groot, der sich in seinem Heimatdorf gegen eine Kultur der Vielfalt abschotten will.

Eher unbekannt sind der Schmied Eligius, die Philosophin Hypatia, der Märtyrer Georg oder auch Edigna von Puch. In den Geschichten findet sich das Heilige dort, wo sich die Menschlichkeit durchsetzt inmitten von Zweifeln, Schrecken und Bosheiten des Alltags. Es geht um Personen, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, deren Lebensentwürfe sich verändern – zum Positiven.

Wunderschön erzählt, sind die Episoden in dem Buch mehr als eine Aneinanderreihung von Geschichten, die das Leben schreibt. Sie bringen den Leser zum Nachdenken und auch zum Schmunzeln.