Laut Alarmierung um 20.29 Uhr brannten in der Niederdorfer Straße Mülltonnen an einem Fachwerkhaus und die Flammen hatten bereits auf das Haus übergegriffen. An der Einsatzstelle in Brochterbeck bestätigte sich die Lage dann: Direkt an dem Gebäude brannten zwei Restmülltonnen, die Hauswand war bereits deutlich sichtbar angesengt. Die Anrufer hatten zu diesem Zeitpunkt bereits eigene Löschversuche mit Eimern voll Wasser unternommen. Die Feuerwehr übernahm den Rest Löschangriff und verhinderte so Schlimmeres. Nach gut einer Stunde war der Einsatz erledigt. Nach ersten Einschätzungen entstand Sach- und Gebäudeschaden überschaubaren Ausmaßes.