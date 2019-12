In den Akten verbirgt sich Geschichte

Archive sind staubig, die Luft ist trocken, die gesammelten Werke sind langweilig. Wirklich? Wer das denkt, ist noch nie eingetaucht in die Welt der teils jahrhundertealten Akten, die größtenteils im Untergeschoss des Kulturhauses schlummern. Das ist keine Ansammlung nicht mehr benötigter Akten und Verträge, sondern ein tiefer Einblick in die Heimat- und Kulturgeschichte der Stadt. Natürlich befinden sich dort Schriftstücke, die eigentlich niemanden mehr interessieren. Doch es finden sich eben auch Belege über historische, heute wieder interessante Projekte. Der „Burrgraf“ lässt grüßen. Und dafür, wie die Menschen früher gelebt haben.

Das Stadtarchiv: Es ist größtenteils noch in Umzugskisten verstaut. Als die Stadtverwaltung vor vier Jahren aus dem alten Rathaus ausgezogen ist, musste für die alten Unterlagen eine neue Unterkunft gefunden werden. So landeten sie im Kulturhaus. Historikerin Brigitte Stahnke ist damit beschäftigt, alles zu sichten, zu bewerten und zu archivieren. Derzeit arbeitet sie sich durch die Unterlagen „aus den vergangenen 20, 30 Jahren“. „Sie werden so aufgearbeitet, dass die Stadt jederzeit darauf zurückgreifen kann“, erzählt die Fachfrau. Das sind alte Bebauungspläne oder Verträge mit Grundbesitzern, aber auch Protokolle aus den Ausschusssitzungen.

Als erste sind die Kartons an der Reihe, die einen weiteren Umzug nicht überstehen würden. Denn der steht im nächsten Jahr an, wenn das Kulturhaus renoviert wird. Dann muss das Archiv erneut umziehen – in ein Provisorium, bevor es wieder zurückkehrt.

Ein Teil der alten Unterlagen ist derzeit noch sicher verwahrt im alten Rathaus. Die ältesten seien aus dem 17. Jahrhundert, berichtet Brigitte Jahnke . Steuer- und Abgabenlisten, Urkunden wie die über die Privilegien Tecklenburgs (Stadtrechte) und Bürgerlisten finden sich dort. „Man musste sich früher die Bürgerrechte erkaufen“, erläutert die Historikerin. Der Preis sei individuell je nach Beruf und Vermögen festgelegt worden. „Ein Weber zahlte nicht so viel wie ein Gastwirt. Und Beamte mussten gar nicht zahlen.“

Die wichtigsten Unterlagen im Kulturhaus, die es als Erstes zu sichten galt, waren die des Standesamtes. Die sind nicht nur für Familienforscher interessant, sondern auch für die Ermittler von Erben. „Ja, so etwas gibt es wirklich, nicht nur im Fernsehen“, sagt Brigitte Stahnke und lacht.

In jüngster Zeit kommen auch sehr viele Anträge von Menschen, die in Südamerika leben und einen deutschen Pass haben möchten. Die politische Lage dort sei wohl der Grund, vermutet die Archivarin. Diese Südamerikaner hätten deutsche Vorfahren. Um das belegen zu können, brauchen sie beglaubigte Auszüge aus dem Standesamtsbuch, von Geburtsurkunden oder Unterlagen über die Auswanderung. Auch die liegen vor. Wer im 19. Jahrhundert auswandern wollte, musst beim preußischen Staat einen Antrag stellen. Es gab dann ein offizielles Dokument, das die Ausreise erlaubte.

Grundsätzlich sei keine Akte unwichtig, erläutert die Archivarin. Und: Es gibt Akten, die dürfen nicht vernichtet werden. Haushaltspläne zum Beispiel, Sitzungsprotokolle und Wahllisten. Wer also wissen möchte, wie in den 1960er Jahren über den Neubau des Hotels „Burggraf“ diskutiert wurde und welche Beschlüsse es gab, wird im Stadtarchiv fündig. Auch sämtliche Unterlagen über Baudenkmäler oder öffentliche Gebäude müssten in Papierform erhalten werden.

„Ich muss mir jede Akte ansehen, muss wissen, was drin steht und ob sie behalten werden muss“, berichtet Brigitte Jahnke von ihrer Arbeit. Dabei stößt sie auch auf Unterlagen, „die es einfach verdient haben, dass sie erhalten bleiben“. Dazu gehören Akten aus den Nachkriegsjahren, als es in Tecklenburg viele Flüchtlinge gegeben habe. „Die Leute hatten nichts.“ Sie hätten kein Anrecht auf ein eigenes Zimmer gehabt, oft keine Heizung. „Da wurde dann ein Ofenrohr durchs Fenster gesteckt.“ Die Menschen wurden in irgendwelche Haushalte reingesteckt. Wollten sie dort nicht bleiben, musste ein Antrag an die Stadt gestellt werden. Auch solche Unterlagen schlummern im Archiv.

Sichten, sortieren abheften – warum wird nicht sofort digitalisiert? „Das kann man nicht bezahlen“, sagt die Frau vom Fach und fügt hinzu: „Man muss nicht glauben, das Digitale bleibt ewig.“ Was allerdings lange hält, ist altes Papier. Unterlagen von 1850 passiere nichts, wenn sie dunkel, trocken und nicht zu warm gelagert würden. Das später benutzte, industriell gefertigte Papier indes enthalte Säue. „Es löst sich irgendwann auf.“ Noch schlimmer sei Kopierpapier: „Das ist reine Chemie.“

Kein Wunder also, dass die Historikerin ein Faible für altes Papier hat. Und für alte Geschichten. Ihre Arbeit sei zweischneidig. Einerseits müsse das Tagesgeschäft der Verwaltung weitergehen, die Akten müssen also griffbereit sein oder werden. Andererseits gehe es in den Papieren auch um die Kulturgeschichte der Region, die erhalten bleiben muss.

Beides unterstreicht die Wichtigkeit, das Archiv auf Vordermann zu bringen. Was übrigens auch eine Pflichtaufgabe der Kommunen ist. Wie lange Brigitte Jahnke dafür noch benötigen wird, steht angesichts der zahlreichen, gut gefüllten Kartons in den Sternen.