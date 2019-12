„Dies ist ein Gestaltungsprinzip unserer Wertschätzung globaler Vielfalt der Kulturen als Unesco-Schule“, sagt Schulleiterin Evelyn Futterknecht . An den letzten drei Schultagen vor den Weihnachtsferien wurde das Kunst- und Kulturobjekt in der Pausenhalle verkauft. Erworben werden kann der kalender aber auch noch am Tag der offenen Tür am Freitag, 17. Januar, und danach noch, solange der Vorrat reicht, bei der Kunstfachschaft und bei LandArt (Anne Graf), Landrat-Schulz-Straße 12.

Wieder hat Lisa Volkamer zwölf Bilder aus dem Kunstunterricht des ausklingenden Jahres zusammengestellt. Die Motive sind ausdrucksstarke Begleiter durch die kommenden Monate und regen in ihrer Symbolkraft zum Staunen und zum Nachdenken an, heißt es in einem Bericht des Graf-Adolf-Gymnasiums. Es ist eine Auswahl aus den Werken, die Anfang November in der GAG-Ausstellung „Kunstraum“ in der Legge zu sehen waren – Ergebnisse aus dem Kunstunterricht aller Jahrgangsstufen bei ihren Lehrkräften Heidemarie Wenzel, Lisa Volkamer, Ellen Ortmann und Thorsten Kracht.

Die Ausstellung, „deren Essenz der Jahreskalender ist“, so bilanziert Lisa Volkamer ihre schwierige Auswahlphase bei der Herausgabe des Kalenders, zeigt eine breite Palette der künstlerischen Auseinandersetzung der Jugendlichen mit aktuellen Themen. Inhaltliche Vorgaben und eine große Bandbreite künstlerischer Techniken gaben dem Ausdruckswillen und der Fantasie der Zehn- bis 17-Jährigen den Rahmen in Malerei, Zeichnung, Druck und Bildhauerei. Zu sehen sind unter anderem Meerestiere aus Plastikmüll, naturalistische Zeichnungen, Malereien mit Wasser- oder Acrylfarben ebenso wie verstörend-betörende Collagen, realistische Tonköpfe und fetzige Pop-Art-Zitate, die den Betrachtern der Ausstellung in Eindringlichkeit und künstlerischer Perfektion durchweg imponierten und zum Teil kaum glauben ließen, dass sie von sehr jungen Menschen gestaltet wurden, so das GAG. Einige Werke fanden auch begeisterte Käufer.

Die Ausstellung erbrachte 106 Euro Spendengeld für das GAG-Patenkind Sintayehu in Äthiopien. Der Erlös des Kalenders, den die Kunstfachschaft als Gesamtwürdigung der GAG-Kunstwerke von 2019 verstanden wissen will, wird ebenfalls guten Zwecken zu Gute kommen.