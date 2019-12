An einem freistehenden Einfamilienhaus am Herrengarten ist am Montag zwischen 15.40 und 18.40 Uhr eine Terrassentür eingeschlagen worden. Im Obergeschoss durchsuchten der oder die Täter Schränke und Schubladen bezielt nach Bargeld und Schmuck. Ob etwas entwendet wurde, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

An einem weiteren Einfamilienhaus am Herrengarten wurde ebenfalls die Terrassentür eingeschlagen. Im Obergeschoss entwendeten die Unbekannten einige Schmuckstücke, andere Wertgegenstände liegen gelassen, so die Beamten. Auch dieser Einbruch wurde zwischen 15.40 und 18.40 Uhr verübt.

An der Felsenstiege drangen Einbrecher am Montag zwischen 18.50 und 21.30 Uhr durch ein Fenster, das sie einschlugen, in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Keller und Obergeschoss wurden durchsucht und mehrere Schmuckstücke gestohlen. An der Straße am Weingarten war ein freistehendes Einfamilienhaus zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, Ziel von Einbrechern. Die Täter hebelten eine Balkontür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen. Diese wurden alle durchsucht, nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings nichts entwendet.

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 10.15 Uhr, war ein Rohbau an der Straße Kleeweg in Brochterbeck Ziel von Einbrechern. Diese verschafften sich durch Aufhebeln einer Spanplattte Zutritt zum Gebäude. Zuvor hatten sich versuch, gewaltsam ein Fenster aufzuhebeln. Was die Einbrecher mitgenommen haben, steht zurzeit noch nicht fest, Spuren wurden gesichert, teilen die Beamten mit.

In allen Fällen hofft die Polizei auf Informationen von Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise an die Wache Lengerich ( ✆ 0 54 81/93 37-45 15).