Er berichtet von Wallfahrten, Festen und Pferdemärkten, von Touren mit dem Kajütboot und zu Fuß in einer weiten Landschaft, erlebt die Auferstehung James Joyces ´ in Dublin und zeigt den einzigen Ort in Irland, an dem es nie regnet. Das geht aus einer Mitteilung der Tecklenburg Touristik hervor.

Irland ist für viele Reisende ein ewiges Sehnsuchtsland. Doch die Iren selbst verließen im Lauf der Jahrhunderte millionenfach ihre Heimat, weil die karge Krume nur einen Teil der Kinder ernährte. Sie zogen hinaus in alle Welt und blieben doch „Eire“ verbunden – durch ihr Heimweh und die Musik, schreibt der Veranstalter.

Nach über 25 Reisen und einem Gesamtaufenthalt von mehr als drei Jahren versteht sich „Irland – Bis ans Ende der Welt“ als eine große Hommage an ein kleines Land und seine Bewohner. Diese wirken mit ihrer heiteren Melancholie und der entschleunigten Lebensart oft wie ein Gegenentwurf zu dem auf Effizienz getrimmten Dasein unserer Tage.

Hartmut Krinitz gilt als einer der profundesten Irlandkenner Deutschlands. Mit „Bis ans Ende der Welt“ präsentiert er seine dritte Multivisionsshow zu einer Insel, die er seit über 30 Jahren intensiv und mit großer Zuneigung bereist und zu der er fünf Bildbände und zahlreiche Kalender und Magazinbeiträge bei renommierten Verlagen veröffentlicht hat.