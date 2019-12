Einfach mal den Alltag vergessen

Rotierende Fröhlichkeit in gemütlich-historischem Ambiente und heimelige Kneipenatmosphäre gibt es wieder, wenn es heißt „Tecklenburg lacht“. Am Samstag, 8. Februar, treten ab 19.30 Uhr sechs Künstler in fünf Kneipen und im Kulturhaus auf. Die Unterhalter wollen den Abend mal kalauernd, mal nachdenklich, aber in jedem Fall kurzweilig und einzigartig gestalten, heißt es in einer Mitteilung der Tecklenburg Touristik. Geboten werde eine „wortgewaltige Mischung aus Poesie, Kabarett und Comedy“. Die Künstler werden nach ihren Auftritten jeweils die Kneipen wechseln.

Mit dabei ist Thorsten Dornbach . „Dick sein ist fett“, findet der aus Wesel Stammend. Er kann viele lustige Geschichten erzählen, aber Geschichten über verrückte Träumereien, Erlebnisse in der Schulzeit und Ex-Beziehungen sind die Gurken auf seinem leckeren Burger. Thorsten Dornbach nimmt sich nicht zu ernst. „Dick sein ist fett“ ist für ihn mehr als ein Spruch, sondern eine Lebenseinstellung. Man sollte sich weniger wichtig nehmen und mehr lachen. Egal ob dick, dünn, hässlich oder hübsch - bei Thorsten werden sich alle wiederfinden.

Achim (Acho) Leufker hat ein anderes Motto: „Totlachen bringt echte Lebensqualität“. 1961 in Rheine geboren, arbeitet er im Bereich der Immobilien-Vermittlung für eine Bank, wo er somit quasi „in Grund und Boden“ berät. Seit 2008 ist er als „Spätberufener“ auf Poetry-Slam- und Lese-Bühnen sowie als Moderator und Mitorganisator des Hyposlams in Rheine und der Slammin´Time in Ibbenbüren aktiv. In den vergangenen Jahren war er Stammgast bei den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam und erreichte 2017 und 2018 jeweils das Finale der NRW-Landesmeisterschaften. Seine vorwiegend humorvollen Texte wurden in verschiedenen Anthologien veröffentlicht. Seine Kurzgeschichten sind heiter, ironisch, wortverliebt und au-genzwinkernd. Sie zitieren Erfahrungen, Erlebtes und Fundstücke aus allen Medien von Zeitung bis Inter-net.

Melanie Gerland ist die einzige Frau unter den sechs Comedians. „Lieber eine Blumenkette aus Plastik, als eine echte mit Hundepipi“, so ist ihr Programm überschrieben. Ihre Mutter ein Hippie, ihr Vater ein Spießer. In Melanies Brust schlägt ein bisschen vom beidem. Irgendwie versucht sie ein guter Hippie zu sein – Love and Peace zu verbreiten, sich mit der Natur zu verbinden, dem Konsumwahn zu entgehen und dem Klimawandel umweltbewusst entgegenzutreten. Aber das ist nicht so einfach. Wenn ihr fremde Leute auf der Straße blöd kommen, das Jobcenter sie in eine Maßnahme stecken will oder ein weiterer Versuch, das Rauchen aufzugeben, scheitert, ist einfach Schluss mit Flowerpower, und dann kommt der cholerische Vater durch.

Mario Siegesmund präsentiert sein „Lustiges Wörterboarding“. Seine Geschichten sind Wimmelbilder des alltäglichen Wahnsinns. Er nimmt alles und jeden und nicht zuletzt sich selbst genau unter die Lupe. Als bis über beide Ohren Verheirateter stellt er sich schon mal die Frage: „Haus gebaut, Kind gezeugt, Baum gepflanzt – kann mir einer sagen, was im nächsten Level kommt?“ Auf der Suche nach der Antwort wird schnell klar: Bei Helikopter-Eltern, Psychopathen im Baumarkt oder Besuchen im Dunkelrestaurant hört der Spaß nicht auf – da fängt er erst richtig an.

Dr. Florian Balkau findet: „Kleinhirn macht auch Mist“. Der umtriebige Initiator der „Tecklenburg lacht“-Abende, hat Sport und Schlaf entsagt – die sich daraus zwangsläufig ergebenen Freiräume nutzt er neben multiplen Vaterschaften nun erneut auch für andere Menschen. Die Zuschauer können ihn begleiten auf seinem Husarenritt durch aktuelle Geschehnisse der Zeitgeschichte, für einige warmherzige Augenblicke die Trostlosigkeit des Daseins ablegen, ein Einhorn satteln und in die politisch unkorrekte Glückseligkeit reiten.

„Immer schön sympathisch bleiben“ – dazu ruft Oliver Thom auf. Der Comedian aus Steinfurt ist sich ziemlich sicher: Man kann den größten Blödsinn erzählen und damit die Menschen zum Lachen bringen, wenn es glaubhaft und sympathisch rüberkommt. Und wenn es darum geht, viel Spaß und gute Laune zu verbreiten, greift Oliver Thom gerne zum Mikrofon, auch in Tecklenburg.