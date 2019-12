Grundsteine für große Projekte sind gelegt

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

der Jahreswechsel ist für mich alle Jahre wieder der Moment, um innezuhalten. Wie ein Gipfelkreuz auf einem Berg kann man gut zurückblicken auf den zurückgelegten Weg, aber auch den Blick schon mal in die Ferne und nahe Zukunft des bevorstehenden Jahrzehnte-Wechsels schweifen lassen.

„Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten.“ Das sagte schon Willy Brandt . Und ich füge hinzu, dazu sollte man sie auch klar im Blick haben. Begegnungen, Diskussionen, Projekte aus 2019, insbesondere innerhalb unseres Prozesses zum integrierten Handlungskonzept, helfen uns dabei, die Entwicklung unserer vier Ortsteile im vor uns liegenden neuen Jahrzehnt zu beschreiben.

Dabei haben sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger diesen Prozess selbst in vielen Veranstaltungen, Workshops sowie Ortsspaziergängen aktiv mitgestaltet. Dies ist eine wichtige Grundlage für zukünftige Projekte und Investitionen in unsere In-frastruktur. Dabei ging es um alle wichtigen und elementaren Entwicklungen, die unser Zusammenleben liebens- und lebenswerter in Brochterbeck, Ledde, Leeden und Tecklenburg gestalten.

Themen waren unter anderem Zukunftsinvestitionen in die Entwicklung und Sicherung der Grundversorgung, der Wohnungs- und Gewerbeentwicklung, die Steigerung der touristischen Attraktivität sowie der Wohn- und Lebensqualität, die Zukunftsfähigkeit des Brandschutzes und sicherheitsrelevante Verkehrsfragen. Für die aktive Mitarbeit möchte ich mich bei ihnen auch auf diesem Weg noch einmal persönlich bedanken, denn große Projekte stehen ab 2020 an, deren Grundsteine bereits gelegt wurden.

Dass die Stadt Tecklenburg sich aktiv und selbstbestimmt auf diesen Weg begeben kann, haben wir dem Umstand zu verdanken, dass wir bereits im vierten Jahr in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können, der unsere Handlungsfähigkeit auch zukünftig sicherstellt. Wir sind gut aufgestellt, denn in der Vergangenheit haben wir zurückhaltend gewirtschaftet, unsere Finanzen neu geordnet und uns bei der Umsetzung von Plänen auf die beschränkt, die die Kommune langfristig und nachhaltig finanzieren konnte beziehungsweise kann.

Nachhaltige Entwicklungen voranzutreiben ist nicht nur ein Trend, sondern die größte Herausforderung unserer Zeit, der wir uns zu stellen haben. Daher bin ich froh, dass sich auch hier in Tecklenburg immer mehr Menschen für Umweltschutz und Nachhaltigkeit einsetzen. Mir ist klar, allein kann niemand die Welt retten. Doch wenn viele Menschen in vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, wird sich das Gesicht der Welt verändern.

Etwas anderes hat mir wie in jedem Jahr besonders gut gefallen. Das war Ihr vielfältiges, großes ehrenamtliches Engagement in und für unsere vier Ortsteile. So bleiben wir weiter eine an Vielfalt reiche und bunte Gemeinschaft mit Charakter. Das ist unbezahlbar und macht unsere Festspielstadt Tecklenburg erst lebens- und liebenswert.

Erheben Sie zur Jahrzehnten-Wende das Glas auf all diejenigen, die oft darauf verzichten müssen und sich beruflich oder ehrenamtlich in den Dienst der Gemeinschaft stellen. Stellvertretend seien genannt die Einsatzkräfte der Polizei, des Feuerwehr- und Rettungsdienstes, die Krankenschwestern und Pfleger, die sich gemeinsam mit Ärztinnen und Ärzten um unser aller Wohl kümmern. Diese Teams sind für uns da, wenn es brenzlig wird. Ihnen allen gebührt unser Respekt und unsere Wertschätzung. Danke.

Wenn man will, dass das neue Jahr erfolgreich wird, muss man jetzt damit beginnen. In diesem Sinne, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, schlage ich vor: Packen wir’s an! Das neue Jahr kann kommen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie möglichst viele Ihrer Vorhaben verwirklichen, möglichst viele bereits begonnene Projekte gut fortführen können. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für 2020 Gesundheit, Schaffenskraft und viel Freude miteinander und aneinander.

Ihr

Stefan Streit