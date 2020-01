Tecklenburg-Leeden -

Im vergangenen Jahr gab es bereits ein Rekordergebnis. 4564 Euro hatten die Sternsinger an Spenden eingenommen. Das wurde nun noch einmal gesteigert. 4700,13 Euro kamen am Wochenende zusammen. 58 Mädchen und Jungen waren in 17 Sternsingergruppen unterwegs und brachten den Segen Gottes.