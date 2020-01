Da die Softwareumstellung viele Änderungen mit sich bringt, ist es notwendig, dass die Mitarbeiterinnen entsprechend geschult werden. Aufgrund dessen bleibt das Bürgerbüro am 10. und 13. Januar ganztägig und am 14. Januar vormittags geschlossen. Nachmittags stehen die Kolleginnen voraussichtlich wieder in allen Angelegenheiten zur Verfügung.

In dringenden Fällen ist das Bürgerbüro weiterhin telefonisch für die Einwohner erreichbar.