Eine liebgewonnene Tradition fand auch bei der 28. Auflage eine tolle Resonanz. Zum Treffen der 29 noch lebenden Könige der Tecklenburger Bürgerschützen fanden sich am Drei-Königstag 24 im Hotel „Drei Kronen“ ein. Beim gemütlichen Beisammensein wurde in Erinnerungen geschwelgt. „Wir freuen uns immer wieder über die gute Resonanz“, freute sich Organisator Heinz-Arno Prigge . Seit 1999 ist die Übergabe des Hans-Karstädt-Pokals Bestandteil des Königstreffens. Den erhält immer die amtierende Majestät, in diesem Jahr Michael Schäfer . Die Trophäe wurde 1999 von Hans Karstädt aus Anlass seines 40-jährigen Königsjubiläums gestiftet. Er war 1959 Bürgerschützenkönig in Tecklenburg. Die Teilnehmer des 28. Königstreffens (in Klammern das Königsjahr) der Bürgerschützen Tecklenburg: (sitzend von links): Manfred Donothek (1977), Michael Friedrich (1973 und 1998), Michael Schäfer (amtierender König), Christiane Böhm-Sander (2017), Erwin Budke (1976), Klaus Holthaus (1996); (stehend von links): Radulf Beuleke (1986), Wolfgang Moritz (2011), Heinrich Frickenstein-Klinge (1997), Siegfried Merle (1987), Wilhelm Kienemann (1982), Heinz-Arno Prigge (1992), Volker Heukamp (1991), Jörg Bardelmeier (2005), André Wohnfurter (2014), Christian Holt (2012), Horst Günter Moritz (2006), Daniel Bardelmeier (2015), Timo Bardelmeier (2019), Martin Winkler (1985), Klaus Völker (2000), Thomas Moritz (2016), Friedhelm Sander (2001), Volker Schmidt (2004). Es fehlen: Bärbel Schürmann (2008), Jochen Schrader (1980), Michael Schürmann (2007), Lars Menebröcker (2013), Steffen Westphal (2009) und Werner Harlinghausen (2010).